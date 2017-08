Borsa, Tokyo chiude in ribasso: indice Nikkei perde lo 0,32%

La Borsa di Tokyo termina l'ultima seduta della settimana in ribasso. Il Nikkei ha ceduto lo 0,32% a 19.929,09 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è sceso ai minimi in due mesi sul dollaro, a quota 113,80, dopo l'intervento della Bank of Japan, che ha acquistato bond per stabilizzare i tassi di interesse. Si è trattato del primo intervento del genere dal 3 febbraio.