Borsa, Tokyo chiude in rialzo

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo dell'1,43%, a ridosso dei massimi intraday. Gli analisti prevedono infatti che la Federal Reserve non annuncerà l'aumento dei tassi. L'indice Nikkei sale quindi di 260 punti, a quota 18.432. Non ha effetti negativi il taglio del rating sul Giappone da parte di S&P's (da AA- ad A+).