Borsa, Tokyo chiude in rialzo: Nikkei +0,88% a 22.799,64 punti

Inizio di settimana in rialzo per la Borsa di Tokyo, tonificata dal livello più basso dello yen che favorisce i titoli delle aziende esportatrici e dall'andamento positivo delle altre piazze asiatiche. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei 225 index ha evidenziato un rialzo dello 0,88% (197,87 punti) per chiudere a quota 22.799,64, mentre l'indice Topix index ha registrato un rialzo dell'1,16% (19,75 punti) a 1.728,95.