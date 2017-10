Borsa, Tokyo chiude in rialzo: l'indice Nikkei sale dello 0,30%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Tokyo, sostenuta dal consolidamento degli indici azionari statunitensi: si tratta del quinto giorno consecutivo in rialzo, la serie più lunga da inizio anno. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,30% a 20.691 punti, ai massimi da 26 mesi. Sui mercati dei cambi lo yen si svaluta a un valore di 113 sul dollaro, mentre si mantiene stabile sull'euro a un livello di 132.