Borsa, Tokyo chiude in rialzo: l'indice Nikkei guadagna lo 0,36%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Tokyo, sostenuta dalla parziale svalutazione dello yen che dà slancio ai titoli dell'export. L'indice Nikkei guadagna lo 0,36% a quota 20.225 punti. Sul mercato valutario, lo yen si assesta ai minimi in cinque settimane a quota 111 sul dollaro e tratta sull'euro a un livello di 125.