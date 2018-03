Borsa, Tokyo chiude in rialzo: l'indice Nikkei guadagna l'1,79%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Tokyo, che recupera dai minimi in cinque mesi mentre si attenuano i timori per l'inasprirsi delle ripercussioni commerciali dopo l'imposizione dei dazi sull'acciaio e l'alluminio decise dagli Stati Uniti. L'indice Nikkei guadagna l'1,79% a 21.417 punti. Sul fronte dei cambi, lo yen si attesta a quota 106,20 sul dollaro e a 131,20 sull'euro.