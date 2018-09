Borsa, Tokyo chiude in rialzo: l'indice Nikkei guadagna l'1,30%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Tokyo, trainata dall'annuncio dell'acquisto della californiana Idt (Integrated device technology) per 6,7 miliardi di dollari da parte di Renesas, con il titolo del gruppo di semiconduttori giapponese che ha chiuso in rialzo di oltre il 4%. L'indice Nikkei ha guadagnato l'1,30% a quota 22.664 punti.