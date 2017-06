Borsa, Tokyo chiude in rialzo: l'indice Nikkei guadagna l'1,07%

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in territorio positivo, sostenuta dal dato sugli investimenti delle aziende in rialzo per il secondo trimestre consecutivo. L'indice Nikkei guadagna l'1,07% a quota 19.860 punti. Yen stabile a quota 111 sul dollaro, in attesa del dato sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, e a quota 124,60 sull'euro.