Borsa, Tokyo chiude in rialzo: indice Nikkei avanza dell'1%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei segna una variazione positiva dell'1%, a quota 23.951,81, con un guadagno di 236 punti. Sul mercato valutario, il dollaro continua a perdere terreno sullo yen, ai minimi in 4 mesi, a un valore di 110,80, mentre la divisa nipponica è stabile sulla moneta unica a 135,90.