08:43 - La Borsa di Tokyo chiude in rialzo con l'indice Nikkei che guadagna lo 0,43%, sale di 72,94 punti a 17.197,05, e aggiorna i massimi degli ultimi 7 anni grazie ai rumor secondo cui il premier Shinzo Abe potrebbe decidere il rinvio del rialzo dell'Iva dall'8% al 10%. L'aumento, che in base al piano attuale sarebbe dovuto diventare operativo da ottobre 2015, potrebbe slittare per non appesantire l'economia.