Borsa, Tokyo chiude in positivo

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che guadagna lo 0,10% a 19.879,81 punti. Seduta positiva anche per le altre Piazze asiatiche che continuano a beneficiare delle indicazioni della Fed sui tassi, previsti in rialzo a dicembre: Shanghai +0,40%, Sydney +0,30% e Hong Kong +0,10%.