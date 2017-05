Borsa, Tokyo chiude in moderato rialzo: Nikkei +0,29%

Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Tokyo, grazie al progressivo indebolimento dello yen e alle aspettative incoraggianti per la stagione delle trimestrali. L'indice Nikkei termina gli scambi guadagnando lo 0,29% a 19.900 punti. Lo yen si stabilizza sul dollaro a 113,80 e a quota 124 sulla moneta unica.