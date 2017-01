Borsa Tokyo chiude in lieve rialzo

Chiusura in lieve rialzo per Tokyo, con il Nikkei salito dello 0,49% a 20.620 punti, nonostante il calo del pil nel secondo trimestre dell'anno, sceso dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. La frenata dell'economia si è rivelata leggermente inferiore al -0,5% atteso dagli analisti e lascia comunque aperti spiragli per nuove misure di stimolo da parte del governo.