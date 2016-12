Borsa, Tokyo chiude in lieve rialzo

La Borsa di Tokyo termina gli scambi a +0,08%, girando in positivo nel finale: gli investitori sono prudenti in attesa del referendum in Grecia sul piano di salvataggio. L'indice Nikkei guadagna 17,29 punti, a quota 20.539. Bene le vendite sui listini cinesi, che non sono state frenate dall'annuncio della China Securities Regulatory Commission di una "sospetta manipolazione dei mercati". Deboli invece i mercati di Sydney e Seul.