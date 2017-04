Borsa, Tokyo chiude in lieve rialzo: Nikkei +0,35%

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in leggero rialzo, sostenuta dalla chiusura positiva degli indici azionari statunitensi e dallo stop alla rivalutazione dello yen, mentre restano in primo piano i timori sulla situazione in Corea del Nord. L'indice Nikkei segna un aumento dello 0,35% a quota 18.418,59 punti.