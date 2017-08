Borsa, Tokyo chiude in lieve calo: l'indice Nikkei perde lo 0,17%

La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in lieve calo, con gli investitori in allerta per le tensioni geopolitiche nella penisola coreana, mentre si attendono nuove indicazioni dalla stagione delle trimestrali. L'indice Nikkei segna una variazione negativa dello 0,17%, a quota 19.925,18. Sul mercato valutario lo yen si rafforza a quota 110,50 al cambio col dollaro, e sull'euro a 129,70.