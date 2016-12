08:10 - Il tonfo dello yen sul dollaro, ai minimi da dicembre 2007 con il nuovo e inatteso allentamento monetario deciso la scorsa settimana dalla Bank of Japan, spinge la Borsa di Tokyo che chiude a +2,73%, in aggiunta al +4,83% di venerdì. L'indice Nikkei supera per la prima volta da ottobre 2007 quota 17.000, prima di limare i guadagni e di terminare con un progresso di 448,17 punti, a 16,862.47.