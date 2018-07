Borsa, Tokyo chiude in forte calo: l'indice Nikkei perde il 2,21%

La Borsa di Tokyo termina il primo giorno di scambi della settimana in forte calo, mentre non si attenuano i timori degli investitori sull'inasprirsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. L'indice Nikkei si assesta ai minimi in due mesi e mezzo, cedendo il 2,21%% a 21.811 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a quota 110,70, mentre perde leggermente terreno sull'euro, poco sotto a un valore di 129.