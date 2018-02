Borsa, Tokyo chiude in calo: l'indice Nikkei perde l'1,44%

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in ribasso, appesantita dal ritracciamento degli indici a Wall Street dopo l'audizione al Congresso Usa del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che non ha escluso rialzi più decisi dei tassi di interesse per contenere l'inflazione. L'indice Nikkei perde l'1,44% a quota 22.068 punti. Sul mercato dei cambi, lo yen si mantiene stabile poco sopra quota 107 sul dollaro e a 130,90 sull'euro.