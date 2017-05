Borsa, Tokyo chiude in calo: l'indice Nikkei perde l'1,32%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Tokyo, mentre non si attenuano i timori di severe ripercussioni sull'amministrazione Trump dopo la crisi politica scaturita dalle dimissioni dell'ex capo dell'Fbi James Comey. L'indice Nikkei al termine degli scambi ha registrato un calo dell'1,32% a 19.553 punti. Debole il dollaro, con lo yen che sale ai massimi di tre settimane sul biglietto verde a un livello di 111.20.