Borsa, Tokyo chiude in calo: l'indice Nikkei perde l'1,06%

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in territorio negativo, in un contesto di scambi ridotti dopo il giorno di pausa a Wall Street e le festività ancora in corso in Cina, Taiwan e Vietnam. L'indice Nikkei cede l'1,06% a quota 21.913 punti. Sul mercato dei cambi, lo yen si mantiene ancora forte sul dollaro, a un livello di 106,80, e a 132,30 sull'euro.