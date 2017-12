Borsa, Tokyo chiude in calo: indice Nikkei -0,47% a 22.758 punti

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in ribasso, mentre prevale la cautela tra gli investitori in attesa della decisione sui tassi di interesse in Usa, al termine della riunione di due giorni della Federal Reserve. L'indice Nikkei perde lo 0,47% a quota 22.758,77, con un calo di 108 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene poco variato sul dollaro a quota 113,30, e sulla moneta unica a un valore di 133,20.