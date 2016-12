Borsa, Tokyo chiude a -1,04%

Gli attacchi terroristici che hanno colpito Parigi appesantiscono la Borsa di Tokyo che, nonostante il nervosismo degli investitori per il rallentamento della crescita in Cina e l'incertezza dell'Eurozona, termina gli scambi limitando i danni a -1,04%. L'indice Nikkei perde 203,22 punti e scivola a 19.393, scontando anche il dato sul Pil di luglio-settembre sotto le attese (-0,2%) che fa cadere il Giappone in recessione tecnica.