Borsa, Tokyo chiude a -0,51%

La Borsa di Tokyo chiude in calo dello 0,51% in scia alle perdite registrate da Wall Street sull'incertezza delle mosse in materia di tassi che la Federal Reserve potrebbe prendere. L'indice Nikkei cede 100,86 punti e si attesta a ridosso dei massimi intraday di 19.596,91, grazie al parziale rafforzamento del dollaro sullo yen.