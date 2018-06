Borsa, Tokyo chiude a -0,23%, Asia contrastata su rialzi Wall Street

Chiusura al ribasso alla Borsa di Tokyo, -0,23% dell'indice Nikkei 225 che ferma una fase rialzista proseguita per tre sedute consecutive. Oltre agli sviluppi macroeconomici, gli investitori sembrano voler capitalizzare e studiare le posizioni alla vigilia di nuovi sviluppi sulle controversie tra Usa e Corea del Nord. In generale l'Asia mostra dinamiche in ordine sparso dopo i rialzi segnati da Wall Street.