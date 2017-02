Borsa Tokyo apre in ribasso (-0,71%), yen si rafforza su dollaro

La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in ribasso, in scia alla chiusura mista a Wall Street, mentre si fa sentire sui titoli dell'export la progressiva rivalutazione dello yen: l'indice Nikkei segna un ribasso dello 0,71% a quota 19.234,69, con una perdita di 136 punti. Sul mercato valutario lo yen oscilla ai massimi in 2 mesi sul dollaro, a 112,70, e un livello di 119,20 al cambio con l'euro.