01:30 - La Borsa di Tokyo apre in forte rialzo la seduta di martedì, nonostante il crollo del Pil del Paese, che torna in recessione. L'indice Nikkei guadagna l'1,27% a 17.188,84 punti. Solo ieri, sotto il peso dei timori per l'economia giapponese, aveva perso circa il 3%. Bene anche il Topix che sale dell'1,16% a 1.381,98 punti.