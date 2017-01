Borsa, Shanghai in positivo dopo lo stop ai "blocchi automatici"

La Borsa di Shanghai rimbalza con decisione dopo lo stop deciso dalle autorità cinesi al controverso sistema di blocco automatico del mercato in caso di eccesso di ribasso. Secondo gli esperti, diversi fondi pubblici sono intervenuti a sostegno del mercato.



Positivo, per ora, sembra avere anche l'altro intervento deciso dalle autorità cinesi che hanno rinnovato le restrizioni sulla vendita di azioni per i grandi soci dei gruppi quotati. A partire dal 9 gennaio, ossia all'indomani dello scadere, venerdì 8 gennaio, del divieto introdotto la scorsa estate di cedere i titoli, i grandi investitori potranno vendere sul mercato non piu' dell'1% in tre mesi. Lo ha annunciato in via ufficiale con un comunicato la China Securities Regulatory Commission, la Consob cinese.