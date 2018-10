Borsa, rendimento Btp al 3,50%: ai massimi da gennaio 2014

Avvio nervoso sui mercati europei per il reddito fisso, con i titoli italiani ancora sotto pressione. Il rendimento del Btp a dieci anni schizza al 3,50%, livello che non toccava dal gennaio del 2014. Lo spread con il Bund tedesco si allarga e torna verso quota 300. In generale si registrano vendite su tutti i bond governativi dell'area euro.