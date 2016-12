Borsa: Piazza Affari parte incerta

Prime contrattazioni in Piazza Affari senza una direzione precisa (Ftse Mib +0,06%), in linea con l'Europa che attende gli sviluppi sulla Grecia. A Milano molto bene comunque Mps dopo i conti e Saipem sul riavvio della partita South stream, con entrambi i titoli che salgono nelle primissime battute del 4%. Pochi spunti per Exor (+1%) dopo la vendita attesa di Cushman & Wakefield, deboli Telecom (-1%), Generali (-0,5%) e Fca (-0,4%).