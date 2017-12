Borsa, Piazza Affari gira in negativo: Ftse Mib -0,09%

La Borsa di Milano gira in negativo: a Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,09% a 22.753 punti, in controtendenza rispetto agli altri listini del Vecchio Continente. Male il comparto bancario, con Finecobank e Banco Bpm tra i titoli peggiori. Corrono Leonardo, dopo la nuova commessa dal Qatar per 24 caccia Eurofighter, e Tenaris.