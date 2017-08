Borsa, Piazza Affari chiude piatta: indice Ftse Mib a -0,03%

Chiusura poco mossa per Piazza Affari con il principale indice, il Ftse Mib, che cede lo 0,03% a 21.484 punti. Il risultato è in linea con la debolezza delle Borse europee nonostante l'incremento del Pil cinese nel secondo trimestre e in attesa del direttivo della Bce di giovedì. Tra le blue chip milanesi, in evidenza i titoli del lusso Y-Nap (+3,02%) e Ferragamo (+1,88%).