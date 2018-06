Borsa, Piazza Affari chiude piatta: Ftse Mib -0,06%

Piazza Affari ha chiuso poco sotto la parità una seduta all'insegna della volatilità, caratterizzata dall'attesa per la nascita di un governo. Il Ftse Mib ha perso lo 0,06% a 21.784 punti, mentre il Ftse All Share ha guadagnato lo 0,10% a 23.929 punti. In rosso le altre Borse europee che hanno accusato perdite maggiori con Parigi che ha registrato un calo dello 0,53% mentre Francoforte ha lasciato sul terreno l'1,4%.