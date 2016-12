Borsa, Piazza Affari chiude piatta: Ftse Mib +0,04%

Chiusura in sostanziale parità per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,04% a 16.812 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +0,11% a 18.418 punti. Bene Ubi Banca e Unipol, in controtendenza Prysmian e Telecom Italia.