Borsa, Piazza Affari chiude piatta: Ftse Mib +0,03%

La seduta della Borsa di Milano termina poco variata con l'indice di riferimento sulla parità. Il Ftse Mib segna in chiusura +0,03% a 16.697 punti, invariato l'All Share. In chiusura si riportano in parità anche tutte le altre principali Borse europee, eccetto Madrid (-0,05%). Londra ha guadagnato lo 0,21%, Parigi lo 0,25% e Francoforte lo 0,55%.