Borsa,Piazza Affari chiude in rosso

Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,95% a 21.838 punti, mentre l'All Share ha registrato un -0,75 a 23.438 punti. In negativo anche gli altri listini europei: Londra (-1,01%), Parigi (-0,51) e Francoforte (-1,04%).