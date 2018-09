Borsa, Piazza Affari chiude in rosso: Ftse Mib perde l'1,1%

Chiusura in calo per Piazza Affari e le Borse europee. A Milano l'indice Ftse Mib ha perso l'1,1% a 20.269 punti, peggio hanno fatto Parigi (-1,3%) e Francoforte, che ha ceduto l'1,04%. Lo spread tra Btp e Bund ha sfondato quota 290 punti, con il rendimento del Btp decennale che è arrivato a toccare un massimo al 3,249%, sui massimi da marzo 2014, per poi chiudere in area 3,23%.