Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib a +0,26% | Spread Btp-Bund a 245 punti

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,26% a 21.807 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,27% a quota 24.039 punti. Chiusura col segno più anche per gli altri principali listini europei, nel giorno in cui la Commissione Ue ha attivato le contromisure in risposta ai dazi Usa su acciaio e alluminio. In rialzo Francoforte (+0,34%) e Londra (+0,33%), piatta Parigi (-0,06%).