Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +1,87%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,87% a 19.514 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +1,76% a 21.299 punti. Bene il settore del credito, con Ubi Banca e Bper tra i titoli migliori. Alla Borsa di Parigi il titolo di Renault chiude in calo del 2,89% a quota 83,76 euro, dopo l'apertura di un'indagine sulle emissioni diesel da parte delle autorità francesi.