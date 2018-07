Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +1,57%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,57% a 21.764 punti, mentre il Ftse All Share è salito dell'1,47% a quota 23.965 punti. In positivo anche i principali mercati azionari del Vecchio continente: Francoforte segna un aumento finale dello 0,9%, Parigi dello 0,7% mentre Londra ha registrato una crescita dello 0,6%.