Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +1,41%

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,41% a 17.934 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +1,22% a 19.599 punti. Bene Buzzi Unicem (+3,88%) e Yoox (+3,32%). In controtendenza Mps (-3,17%) e Banco popolare (-3,12%).