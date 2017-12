Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +1,40%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,40% a 22.773 punti, mentre il Ftse All Share è salito dell'1,30% a quota 25.140 punti. Boom delle banche grazie all'accordo Basilea 4: nel complesso il comparto è cresciuto del 3%. L'istituto che ha guadagnato di più è stato Unicredit (+6,1%), seguito da Banco Bpm (+5,78%) e Bper (+4,6%).