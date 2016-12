Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +1,23%

Chiusura in rialzo per Piazza Affari, la migliore tra le Borse europee. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,23% a 17.713 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +1,09% a 19.410 punti. Bene Bper (+7,1%) e Stmicroelectronics (+6,22%), in controtendenza Anima Holding (-1,51%) e Salvatore Ferragamo (-0,73%). Seduta generalmente positiva per le altre Piazze europee: Madrid chiude a +0,8%, Francoforte e Parigi a +0,5%. Piatta Londra (-0,03%).