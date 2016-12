Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,72%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,72% a 16.338 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +0,61% a 17.976 punti. Bene Tenaris (+9,35%) e Saipem (+5,41%), in controtendenza Stmicroelectronics (-3,25%) e Ubi Banca (-2,78%).