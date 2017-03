Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,61%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,61% a 20.492 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,60% a quota 22.568 punti. Bene Buzzi Unicem (+3,09%) e Campari (+3,03%), in controtendenza Leonardo (-1,34%) e Saipem (-1,25%).