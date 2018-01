Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,49%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,49% a 23.543 punti mentre il Ftse All Share è salito dello 0,43% a 25.956 punti. Deboli, invece, le altre Borse europee. La peggiore è stata Francoforte, che ha terminato le contrattazioni in perdita dello 0,34%. Negative anche Londra (-0,12%) e Parigi (-0,13%) mentre Madrid ha chiuso sulla parità (+0,05%).