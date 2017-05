Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,43%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,43% a 21.575 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,40% a quota 23.800 punti. Bene il comparto del credito, con Banco Bpm che ha segnato il rialzo più consistente (+6,16%). In controtendenza Prysmian (-2,83%) e Buzzi Unicem (-2,07%).