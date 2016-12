Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,08%

La Borsa di Milano ha chiuso la seduta in lieve rialzo con l'indice Ftse Mib +0,08% a 16.762 punti. In positivo la gran parte del comparto bancario con Unicredit a +1,83%, Banco Popolare (+1,52%) e Intesa (+0,21%). In calo Mps a -1,82%. Fuori dal listino principale Rcs a -3,19% e Cairo -5,95%.