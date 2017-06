Borsa, Piazza Affari chiude in netto rialzo: Ftze Mib +1,46%

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,46% a 21.042 punti, mentre il Ftse All Share è salito dell'1,33% a quota 23.299 punti. Bene il comparto del credito, con Banca Generali (+3,80%) e Bper (+3,71%) tra i titoli migliori. In controtendenza Salvatore Ferragamo (-3,50%) e Fca (-1,13%).