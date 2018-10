Borsa, Piazza Affari chiude in netto rialzo: Ftse Mib a +1,06%

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,06% a 20.062 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,85% a quota 22.088 punti. Chiude sotto quota 300 lo spread tra Bund e Btp, segnando sul finale un raffreddamento a 298,2 punti, col rendimento del decennale italiano al 3,52%.

Il Ftse Mib rivede i 20mila punti e chiude poco sopra l'1%, dopo una fiammata a +1,3% in corso di seduta sulla scia delle rassicurazioni, arrivate prima dal ministro Giovanni Tria e poi dal vicepremier Matteo Salvini, di un governo pronto ad agire nel caso in cui il differenziale tra Btp e Bund continui a salire.



Nel comparto del credito salgono Intesa Sanpaolo (+2,19%), UniCredit (+1,20%) e Banco Bpm (+1,14%). Frenano invece le vendite per Bper (-2%) e Mps (-1,8%), che resta sui minimi a 1,8 euro. Di contro gli acquisti premiano l'energia, con Saipem che sale del 3,3%, Eni del 2,6%, Snam del 2,2%.



Seduta positiva anche per gli altri principali listini europei: Francoforte segna un +0,25% con il Dax a 11.977 punti, Parigi sale dello 0,35% con il Cac 40 a 5.318 punti, mentre Londra avanza dello 0,02% con il Ftse 100 a 7.234 punti.